Укажите фамилию (без инициалов) автора произведения, содержащего представления о?? идеальном общественном устройстве, название которого стало нарицательным для всего жанра.

Обществознание

Укажите фамилию (без инициалов) автора произведения, содержащего представления о?? идеальном общественном устройстве, название которого стало нарицательным для всего жанра.

Автор: Гость