Укажите фамилию (без инициалов) автора произведения, содержащего представления о?? идеальном общественном устройстве, название которого стало нарицательным для всего жанра.

Обществознание
Укажите фамилию (без инициалов) автора произведения, содержащего представления о?? идеальном общественном устройстве, название которого стало нарицательным для всего жанра.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Томас Мор "Утопия". Именно название "утопия" в дальнейшем стало нарицательным.
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