Как перевести это -9 4/5 на такое ?,?
Математика
Как перевести это -9 4/5 на такое ?,?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-9 4/5 = -9 8/10=-9,8
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