Как переводиться cun l have a sandwich
Английский язык
Как переводиться cun l have a sandwich
Ответ(ы):
Гость:
Наверное там не cun,а can тогда это переводится как "можно мне сендвич?"
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