Как понимается смысл жизни в рамках: а)пессимистического подхода; б)скептического подхода; в)оптимистического подхода?
География
Как понимается смысл жизни в рамках: а)пессимистического подхода; б)скептического подхода; в)оптимистического подхода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Вообще всё плохо всё ужасно,жизнь без смысла и не имеет каких-то целей... 2)То что вижу тому и верю. 3)Всё прекрасно у меня,что бы ни было.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
основание равнобедренного треугольника равно 4√3 а боковая сторона равна 4см. Найдите углы треугольника.
Математика
два валуджа собрали вместие 135 грибов, причём один из них собрал на 17 грибов меньше , чем другой. сколько грибов собрал каждый валудж
Математика
градусная мера угла CDE равна 135 градусов.Луч делит его на два угла, Угол CDO в 2 раза меньше угла ODE. Найди угол COD и угол OED