Как правильно разобрать слова по составу дружественный насмешка наступает
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Как правильно разобрать слова по составу дружественный насмешка наступает
Ответ(ы) на вопрос:
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Насмешка - разбор слова по составу приставка - НА; корень - СМЕ; суффикс - ШК; окончание - А; Основа слова: НАСМЕШК Дружественный - разбор слова по составу корень - ДРУЖ; суффикс - ЕСТВ; суффикс - ЕНН; окончание - ЫЙ; Основа слова: ДРУЖЕСТВЕНН Наступает - разбор слова по составу приставка - НА; корень - СТУП; суффикс - А; окончание - ЕТ; Основа слова: НАСТУПА
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