Как правильно разобрать слова по составу дружественный насмешка наступает

Гость: Гость:

Насмешка - разбор слова по составу приставка - НА; корень - СМЕ; суффикс - ШК; окончание - А; Основа слова: НАСМЕШК Дружественный - разбор слова по составу корень - ДРУЖ; суффикс - ЕСТВ; суффикс - ЕНН; окончание - ЫЙ; Основа слова: ДРУЖЕСТВЕНН Наступает - разбор слова по составу приставка - НА; корень - СТУП; суффикс - А; окончание - ЕТ; Основа слова: НАСТУПА