Как правильно разобрать слова по составу дружественный насмешка наступает

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Как правильно разобрать слова по составу дружественный насмешка наступает
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насмешка - разбор слова по составу приставка -  НА; корень -  СМЕ; суффикс -  ШК; окончание -  А;  Основа слова:  НАСМЕШК Дружественный - разбор слова по составу корень -  ДРУЖ; суффикс -  ЕСТВ; суффикс -  ЕНН; окончание -  ЫЙ;  Основа слова:  ДРУЖЕСТВЕНН Наступает - разбор слова по составу приставка -  НА; корень -  СТУП; суффикс -  А; окончание -  ЕТ;  Основа слова:  НАСТУПА
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