Как проявляется индивидуальный характер потребностей!!!СРОЧНО

Обществознание
Как проявляется индивидуальный характер потребностей!!!СРОЧНО
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тогда когда ты чего то хочешь. Потребность в общении, в еде, в свободе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
... краплини роси грали на сонці ... барвами як ...
Ответить
Русский язык
Срочно!!! Помогите разобрать предложение [ В саду горит костер ( двусост) ], и [ кре??ко тянет душистым дымом веселых сучьев{
Ответить
Геометрия
Одна из диагоналей ромба на 4см больше другой.Площадь ромба равна 96см(в квадрате) Найти:сторону ромба
Ответить
Қазақ тiлi
Қорық, жорық, қазық сөздерін қатыстырып сөйлем құау
Ответить
Химия
Дано: ν(Н2О)=6моль _____________ Найти: ν(О2)=?
Ответить