Как проявляется индивидуальный характер потребностей!!!СРОЧНО
Обществознание
Как проявляется индивидуальный характер потребностей!!!СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тогда когда ты чего то хочешь. Потребность в общении, в еде, в свободе
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