Қорық, жорық, қазық сөздерін қатыстырып сөйлем құау

Қазақ тiлi
Қорық, жорық, қазық сөздерін қатыстырып сөйлем құау
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казакстанда он корык бар.Камбар батыр жорыкка шыктыАгам казык какты
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