Как решается этот номер? вообще не понимаю здесь 4 примера я щас еще 2 отправлю
Математика
Как решается этот номер? вообще не понимаю здесь 4 примера я щас еще 2 отправлю
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Гость:
Вот так будет получаться
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