Образ жизни земноводных можно описать так: 1)живут и размножаются на суше .2)живут в воде и во влажных местах суши,размножаются в воде.3)живут в воде,но размножаются на суше.4)населяют засушливые участки суши,размножаются в вод...

Биология

Образ жизни земноводных можно описать так: 1)живут и размножаются на суше .2)живут в воде и во влажных местах суши,размножаются в воде.3)живут в воде,но размножаются на суше.4)населяют засушливые участки суши,размножаются в воде (Помогите пожалуйста))

Автор: Гость