Образ жизни земноводных можно описать так: 1)живут и размножаются на суше .2)живут в воде и во влажных местах суши,размножаются в воде.3)живут в воде,но размножаются на суше.4)населяют засушливые участки суши,размножаются в вод...

Биология
Образ жизни земноводных можно описать так: 1)живут и размножаются на суше .2)живут в воде и во влажных местах суши,размножаются в воде.3)живут в воде,но размножаются на суше.4)населяют засушливые участки суши,размножаются в воде (Помогите пожалуйста))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:4 Земноводные в воде размножаются. У лягушки вылупляются головастики в воде, растут, развиваются и потом только выходят на сушу)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Известно,что х+y=50 Найдите сумму (-x)+(-y)
Ответить
Геометрия
Внешний угол треугольника равен 110 градусам а внутренние угла не смежные с ним относятся как 5:6.найдите сумму наибольшего и наименьшего углов дан...
Ответить
Русский язык
Ранняя ива распустилась , и к ней прилетела пчела.Загудели шмели, заскрепели жуки.??вонкими голосами запели дрозды.Свистела иволга.Урчали и квакали...
Ответить
Математика
Сколько отрезков изображено на чертеже?
Ответить
Английский язык
Написать время по английски двенадцать часов сорок минут
Ответить