Образ жизни земноводных можно описать так: 1)живут и размножаются на суше .2)живут в воде и во влажных местах суши,размножаются в воде.3)живут в воде,но размножаются на суше.4)населяют засушливые участки суши,размножаются в вод...
Биология
Образ жизни земноводных можно описать так: 1)живут и размножаются на суше .2)живут в воде и во влажных местах суши,размножаются в воде.3)живут в воде,но размножаются на суше.4)населяют засушливые участки суши,размножаются в воде (Помогите пожалуйста))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:4 Земноводные в воде размножаются. У лягушки вылупляются головастики в воде, растут, развиваются и потом только выходят на сушу)
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