Как решить я не понела 5/9×3b×2/5
Математика
Как решить я не понела 5/9×3b×2/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/9×3b×2/5=2/9×3b=2/3b Просто перемножаем все числа,букву переписываем.
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