Как решить задачу. Дорожку длиной 450м и шириной 180см застрелили плитами прямоугольной формы. Сколько плит потребовалось если плита имеет длину 180см ширину 50см

Математика

Как решить задачу. Дорожку длиной 450м и шириной 180см застрелили плитами прямоугольной формы. Сколько плит потребовалось если плита имеет длину 180см ширину 50см

Автор: Гость