Как решить задачу. Дорожку длиной 450м и шириной 180см застрелили плитами прямоугольной формы. Сколько плит потребовалось если плита имеет длину 180см ширину 50см
Математика
Как решить задачу. Дорожку длиной 450м и шириной 180см застрелили плитами прямоугольной формы. Сколько плит потребовалось если плита имеет длину 180см ширину 50см
Ответ(ы):
Гость:
450 м = 45 000 см S дорожки = 45 000 см * 180 см = 8100000 см² S плитки = 180 см * 50 см = 9 000 см² 81 00000 / 9 000 = 900 плиток Ответ 900 плиток
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