Как сделать моющее средство для мыть посуды???

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хозяйственное мыло – 25 г,жидкий глицерин -25 млспиртовая настойка календулы – 1 ст. ложкаспирт – 4 ст. ложкивода — 0, 5 литра Мыло трем на крупной терке и нагреваем на водяной бане. Как только мыло растопится, добавляем спирт, настойку календулы и бутылочку глицерина примерно 25 мл и воду.