Как сделать расказ будь природе другом
Окружающий мир
Как сделать расказ будь природе другом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В наше время на улице в парке наблюдается очень много мусора.Если бы все начали его выбрасывать в мусорку то мир бы становился красивее,чище,краше.Находясь в лесу не нужно мусорить и жечь костёр от костра могут загореться деревья и можно нанести вред окружающим животным!Но если у вас остался мусор после пикника то нужно вырыть яму и выкинуть мусор туда! Это поможет природе оставаться красивой!
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