Как сделать синквейн про надежду
Литература
Как сделать синквейн про надежду
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Гость:
Как сделать, не знаю, лучше сделаю. Надежда. Неугасающая, твёрдая. Окрыляет, выручает, поддерживает. Пока живу - надеюсь. Помощь.
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