как сформировать и записать правила безопасности пешехода к рассказу "о ступеньк??х под землю и полосатой "зебре"?
Обществознание
как сформировать и записать правила безопасности пешехода к рассказу "о ступеньк??х под землю и полосатой "зебре"?
Ответ(ы):
Гость:
Что бы вам обезопасить свою жизнь есть правила пешехода. Их есть много. Но самые главные это: не перебегать дорогу, чтобы перейти дорогу безопаснее, есть специальные места зебра по которой можно переходить дорогу и подземный переход. Не перебегайте дорогу по проезжей части . Так вы обезопасите свою жизнь!
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