Центральный угол AOD на 70 градусов больше вписанного угла,опирающегося на дугу AD. Н??йдите каждый из этих углов
Геометрия
Центральный угол AOD на 70 градусов больше вписанного угла,опирающегося на дугу AD. Н??йдите каждый из этих углов
Ответ(ы):
Гость:
Пусть AOD будет х тогда х+70=2х х=70 AOD =70 AKD=140
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