Ребят, прошу, пожалуйста, помогите:*** Подчеркните грамматические основы в каждом предложении) Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить приметы или самим создавать их-очень увлекательное занятие. Мир примет ...
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Ребят, прошу, пожалуйста, помогите:*** Подчеркните грамматические основы в каждом предложении) Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить приметы или самим создавать их-очень увлекательное занятие. Мир примет чрезвычайно разнообразен. Бывает очень радостно, когда одна и та же примета сохраняется в лесах год за годом. Каждую осень встречаешь всю и ту же зарубку, сделанную на сосне. С каждым летом зарубка все сильнее заплывает твердой золотистой смолой.
Ответ(ы):
Гость:
1)подлеж. - сказ. знать 2)подлеж. приметы . сказ. находить,создавать 3)подлеж. мир сказ. разнообразен 4)подлеж. примета сказ. сохраняется 5)подлеж. зарубку сказ. встречаешь 6)подлеж. зарубка сказ. заплывает
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