Ребят, прошу, пожалуйста, помогите:*** Подчеркните грамматические основы в каждом предложении) Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить приметы или самим создавать их-очень увлекательное занятие. Мир примет ...

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Ребят, прошу, пожалуйста, помогите:*** Подчеркните грамматические основы в каждом предложении) Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить приметы или самим создавать их-очень увлекательное занятие. Мир примет чрезвычайно разнообразен. Бывает очень радостно, когда одна и та же примета сохраняется в лесах год за годом. Каждую осень встречаешь всю и ту же зарубку, сделанную на сосне. С каждым летом зарубка все сильнее заплывает твердой золотистой смолой.

Автор: Гость