#842помогите пожалуйста
Математика
#842помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
X+y=21 2x=3+y x=(3+y)/2 (3+y)/2+y=21 1.5y=19.5 y=13 x=8
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