Как сравнить два рациональных числа ?
Математика
Как сравнить два рациональных числа ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из двух чисел меньше то, которое изображактся на горизонтальной координатной прямой левее, а больше то, которое на ней правее. Любое отрицательное число меньше нуля и меньше любого положительного числа. Любое положительное число больше нуля и больше любого отрицательного.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Алгебра
Запишите уравнение прямой, если известны коэффициенты а, b и с, постройте эту прямую. Вообще не понимаю, лучше с объяснением. . . 1) а=0, b=, с--5....
Геометрия
Ребята,помогите ,пожалуйста 1 и 2 номер подробно в первом можно просто да или нет,а 2 подробно,умоляю
Русский язык