Как сравнить два рациональных числа ?

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Из двух чисел меньше то, которое изображактся на горизонтальной координатной прямой левее, а больше то, которое на ней правее. Любое отрицательное число меньше нуля и меньше любого положительного числа. Любое положительное число больше нуля и больше любого отрицательного.