Как связаны горные породы разного происхождения между собой?

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Они все горные породы горные породы их все можно обрабатывать почти все они твёрдые некотырые горные породы стоят очень дорого например алмаз очень известная горная порода но после оброботки из алмаза получают брилиант оброботав его 77раз илиже золото находят в форме камня а после оброботки только они превращаются в золото