Как ты думаешь был ли счастливым Андресен?

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Как ты думаешь был ли счастливым Андресен?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Андерсен был хороший человек ом
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