Как украшали двери в Греции при рождении мальчика
История
Как украшали двери в Греции при рождении мальчика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оливковые ветки-мальчик шерстяные нити-девочка для мальчиков хотели что они были победителями а для девочек мастерицами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Что размножается семенами? кукушки Лен, папоротник щитов ник мужской,ива остролистная, хвощ приречный, сосна обыкновенная, липа сердцевидная.
Физика
Русский язык
1. Сделав эту на...пись он закрыл её тонким слоем штук...турки. 2. Древний стр...итель зн...менитого (А/а)лександрийского маяка (С/с)острат ...