Как военные походы влияли на развитее Древнего Египта?
История
Как военные походы влияли на развитее Древнего Египта?
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Гость:
Появлялись в стране рабы из других стран и многое другое...
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