Как военные походы влияли на развитее Древнего Египта?

История
Как военные походы влияли на развитее Древнего Египта?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появлялись в стране рабы из других стран и многое другое...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Сколько теплоты требуется для нагревания детали из железа массой 200 г на 50 C ? Как??е количество теплоты выделяется при сгорании 2,5 кг бензина ?
Ответить
Математика
Упростите выражение -147+23х+39х при Х=10
Ответить
Биология
За что отвечает соматическая часть нервной системы?
Ответить
Русский язык
Продолжите ряд слов демонстрирующих,что русское ударение свободное.Не забывайте отмечать место ударения в каждом слове и номер ударного слога.Приве...
Ответить
Русский язык
Представьте себе , что в школе проводится конкурс на темы : шахматный турнир, школьные соревнования .Составьте объявление на одну из этих тем
Ответить