Как возникли крылатые слова "гуси Рим спасли","горе побеждённым","пиррова победа".

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Как возникли крылатые слова "гуси Рим спасли","горе побеждённым","пиррова победа".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
гуси Рим спасли-был случай когда галы пришли в рим а гуси ночью разбудили страж  пиррова победа-победа, доставшаяся слишком дорогой ценой был Царь пир который разграмил Римлян но потярял много войнов было много крови пирровопобеда название пошло победа доставшияся огромный ценой  Горе побеждённым — известное восклицание вождя галлов Бренна, обращенное им, по преданию, к побежденным римлянам, когда они отказывались уплатить наложенную на них контрибуцию 

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