Каким образом происходит регуляция деятельности животного организма?

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Существуют два вида регуляции: 1. Нервная. Обеспечивается Центральной Нервной Системой (головной мозг, спиной мозг, нервы и рецепторы) 2. Нервно-гуморальная (жидкостная). Например, адреналин выбрасывается в кровь и переносится по ней дальше. Также к ней относятся гормоны и ферменты.