Каким образом происходит регуляция деятельности животного организма?

Биология
Каким образом происходит регуляция деятельности животного организма?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существуют два вида регуляции: 1. Нервная. Обеспечивается Центральной Нервной Системой (головной мозг, спиной мозг, нервы и рецепторы) 2. Нервно-гуморальная (жидкостная). Например, адреналин выбрасывается в кровь и переносится по ней дальше. Также к ней относятся гормоны и ферменты.
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