Как вы думаете благодаря какому явлению природы работают ветрогенераторы для чего они нужны

Другие предметы
Как вы думаете благодаря какому явлению природы работают ветрогенераторы для чего они нужны
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Судя по названию, благодаря ветру. Нужны для экономии энергии, ведь ветер неисчерпаем, в отличие от полезных ископаемых, которые используются в качестве топлива. Ещё они не оказывают негативное влияние на экологию.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
350×(x-77)=37100 пожалуйста решите
Ответить
Математика
Найдите 2/3 от 3/5 числа 30. Помогите пожалуйста!
Ответить
Английский язык
Помогите с 3 номером снизу слова и буквы в рамки вставить букву которая подходит и?? предложений.
Ответить
Обществознание
Составьте собственное толкование понятия семейный долг
Ответить
Русский язык
Составить 4 предложения с однородными и обобщающимся словами
Ответить