Как вы думаете благодаря какому явлению природы работают ветрогенераторы для чего они нужны
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Как вы думаете благодаря какому явлению природы работают ветрогенераторы для чего они нужны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Судя по названию, благодаря ветру. Нужны для экономии энергии, ведь ветер неисчерпаем, в отличие от полезных ископаемых, которые используются в качестве топлива. Ещё они не оказывают негативное влияние на экологию.
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