Как вы думаете,чем нужно делать,чтобы не быть невежой и невеждой?
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Как вы думаете,чем нужно делать,чтобы не быть невежой и невеждой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НЕВЕЖА, -и, м. и ж. Грубый, невоспитанный человек. НЕВЕЖДА, -ы, м. и ж. Малообразованный человек, а также человек, несведущий в какой-н. области. Полнейший н. , Абсолютный н. в технике. Сравнив значения этих слов, сделайте вывод.
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