Как вы думаете,чем нужно делать,чтобы не быть невежой и невеждой?

Русский язык
Как вы думаете,чем нужно делать,чтобы не быть невежой и невеждой?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НЕВЕЖА, -и, м. и ж. Грубый, невоспитанный человек.   НЕВЕЖДА, -ы, м. и ж. Малообразованный человек, а также человек, несведущий в какой-н. области. Полнейший н. , Абсолютный н. в технике.   Сравнив значения этих слов, сделайте вывод.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите срочно номер 7. Make up sentences about the city and the country using thebpoem.
Ответить
Русский язык
❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️ ВЫРУЧАЙТЕ МИЛЕНЬКИЕ! СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ: Отзыв на поэму Руслан и Людмила Я ЕЕ ТОЛКОМ НЕ ЧИТАЛА ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ❗️❤️❗️❤️❗...
Ответить
Биология
8.2.7. Какова вероятность того, что зрячий (доминантный признак) ирландский сеттер, в потомстве которого, от скрещивания со зрячей собакой, был оди...
Ответить
Математика
Помогите 13.1 (а , б)
Ответить
Химия
Как сделать лизун???
Ответить