Помогите срочно номер 7. Make up sentences about the city and the country using thebpoem.

Английский язык
Помогите срочно номер 7. Make up sentences about the city and the country using thebpoem.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составить предложения о городе и стране использую стихотворение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️ ВЫРУЧАЙТЕ МИЛЕНЬКИЕ! СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ: Отзыв на поэму Руслан и Людмила Я ЕЕ ТОЛКОМ НЕ ЧИТАЛА ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ❗️❤️❗️❤️❗...
Ответить
Биология
8.2.7. Какова вероятность того, что зрячий (доминантный признак) ирландский сеттер, в потомстве которого, от скрещивания со зрячей собакой, был оди...
Ответить
Математика
Помогите 13.1 (а , б)
Ответить
Химия
Как сделать лизун???
Ответить
Русский язык
Прочитай текст. Как ты думаешь, о чём он? О каких словах идёт речь? Найди и назови переносное значение слова звезда. Спиши второй абзац, подчеркни ...
Ответить