Как вы думаете, почему французский абсолютизм иногда называют классическим?
История
Как вы думаете, почему французский абсолютизм иногда называют классическим?
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