Очень надо написать сочинение на тему домашние животные 3 класс

Гость: Гость:

Мой кот Васька очень Красивый. Я люблю с ним играть. В нашем доме он себя чувствует, как член семьи. Как и все коты он кушает утром и вечером, бывает и днём. У Васьки очень пушистая шерсть. Мой Васька лучший в мире!