Очень надо написать сочинение на тему домашние животные 3 класс

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Очень надо написать сочинение на тему домашние животные 3 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мой кот Васька очень Красивый. Я люблю с ним играть. В нашем доме он себя чувствует, как член семьи. Как и все коты он кушает утром и вечером, бывает и днём. У Васьки очень пушистая шерсть. Мой Васька лучший в мире!
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