Очень надо написать сочинение на тему домашние животные 3 класс
Русский язык
Очень надо написать сочинение на тему домашние животные 3 класс
Ответ(ы):
Гость:
Мой кот Васька очень Красивый. Я люблю с ним играть. В нашем доме он себя чувствует, как член семьи. Как и все коты он кушает утром и вечером, бывает и днём. У Васьки очень пушистая шерсть. Мой Васька лучший в мире!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Генетическая задача. Каким будет первое поколение гибридов,если скрестили дигетерозиготные желтые гладкие семена гороха( доминирующий признак) с ...
Математика
Литература
Блин помогите пожалуйста срочно надо на завтра сочинение по литературе <в чем ??оциальная опасность хлестаковщины? >
Математика