Как вы понимаете добрый ум
Литература
Как вы понимаете добрый ум
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрый ум-это когда ты думаешь о ком то или о чем то добром или мыс лишь добро
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите падеж неизменяемых слов Джек около метро слушать радио ехать на метро выступать на радио войти в метро
Русский язык
Подготовься записать под диктовку пословицы. но сначалареши орфографические зад??чи упуст...шь минуту,потеря...ш(?) час Сам (не)науч...ш(?)ся - ник...
Математика
Помогите решить задачу Из Воронежа в Москву вышел пассажирский поезд со скорост??ю 60 км/ ч. Одновременно с ним из Москвы в Воронеж вышел скорый ...
Окружающий мир