Как вы понимаете добрый ум

Литература
Как вы понимаете добрый ум
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрый ум-это когда ты думаешь о ком то или о чем то добром или мыс лишь добро
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