Подготовься записать под диктовку пословицы. но сначалареши орфографические зад??чи упуст...шь минуту,потеря...ш(?) час Сам (не)науч...ш(?)ся - никто (не) научит О чём предупреждает каждая из этих пословиц
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Подготовься записать под диктовку пословицы. но сначалареши орфографические зад??чи упуст...шь минуту,потеря...ш(?) час Сам (не)науч...ш(?)ся - никто (не) научит О чём предупреждает каждая из этих пословиц
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Гость:
Упустишь минуту, потеряешь час сам не научишься - никто не научит
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