Подготовься записать под диктовку пословицы. но сначалареши орфографические зад??чи упуст...шь минуту,потеря...ш(?) час Сам (не)науч...ш(?)ся - никто (не) научит О чём предупреждает каждая из этих пословиц

Русский язык

Подготовься записать под диктовку пословицы. но сначалареши орфографические зад??чи упуст...шь минуту,потеря...ш(?) час Сам (не)науч...ш(?)ся - никто (не) научит О чём предупреждает каждая из этих пословиц

Автор: Гость