Пиромид фараона хеопса была построена около кокого года до н.э.
История
Пиромид фараона хеопса была построена около кокого года до н.э.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2560 года до н.э. ...............................................................
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