Пиромид фараона хеопса была построена около кокого года до н.э.

История
Пиромид фараона хеопса была построена около кокого года до н.э.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2560 года до н.э.                                                  ...............................................................
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