Хотел Скалозуб взять в жены Софию?
Литература
Хотел Скалозуб взять в жены Софию?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ему это не нужно было, он заботился только о своем чине и материальном состоянии
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