Назовите пж сточные озера в казахстане!
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Назовите пж сточные озера в казахстане!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Балхаш,Алакөл,Зайсан,Маркакөл,Сасыккөл,Иссык
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