Дано предложение из стихотворения Бориса Пастернака: Я рос, и вот уже жар предплечий. Студит объятие орла. Выберите вариант, в котором в правильном порядке перечислены падежи существительных, входящих в этот фрагмент (а)им.,ро...
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Дано предложение из стихотворения Бориса Пастернака: Я рос, и вот уже жар предплечий. Студит объятие орла. Выберите вариант, в котором в правильном порядке перечислены падежи существительных, входящих в этот фрагмент (а)им.,род.,вин., Дано предложение из стихотворения Бориса Пастернака: Я рос, и вот уже жар предплечий. Студит объятие орла. Выберите вариант, в котором в правильном порядке перечислены падежи существительных, входящих в этот фрагмент (а)им..род.вин.род.;(б)им.род.вин.вин.;(в)им.вин.вин.род.;(г)вин.род.им.род.(д)вин.вин.им.род.
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