Точки P,R и S середины сттрон треугольника ABC. Периметр треугольника ABC равен 12 см. Найдите Периметр треугольника PRS
Геометрия
Точки P,R и S середины сттрон треугольника ABC. Периметр треугольника ABC равен 12 см. Найдите Периметр треугольника PRS
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к точки P, R и S - Середины, значит 12:2= 6 Ответ: Периметр треугольника PRS = 6 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Окружающий мир
Геометрия
Помогите 1. Точка D делит отрезок BC на два отрезка. Известно, что BC=14CM, BD=4CM. Найдите: а) длину отрезка DC; б) Расстояние между точкой B и ...
Математика