Помогите решить задачу Из Воронежа в Москву вышел пассажирский поезд со скорост??ю 60 км/ ч. Одновременно с ним из Москвы в Воронеж вышел скорый поезд со скоростью 70 км/ ч. Найди расстояние от Москвы до Воронежа, если поезда ...
Математика
Помогите решить задачу Из Воронежа в Москву вышел пассажирский поезд со скорост??ю 60 км/ ч. Одновременно с ним из Москвы в Воронеж вышел скорый поезд со скоростью 70 км/ ч. Найди расстояние от Москвы до Воронежа, если поезда встретились через 5 ч. Реши задачу двумя способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60плюс70умножить на 5 2)60*5 плюс 70*5
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