Какие есть слова с 2 корнями на соединительную гласную е

Русский язык
Какие есть слова с 2 корнями на соединительную гласную е
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пешеход и путешествовать
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