Укажите падеж неизменяемых слов Джек около метро слушать радио ехать на метро выступать на радио войти в метро
Русский язык
Укажите падеж неизменяемых слов Джек около метро слушать радио ехать на метро выступать на радио войти в метро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Около метро р.п радио в.п на метро п.п на радио п.п в метро в.п
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