Укажите падеж неизменяемых слов Джек около метро слушать радио ехать на метро выступать на радио войти в метро

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Укажите падеж неизменяемых слов Джек около метро слушать радио ехать на метро выступать на радио войти в метро

Автор: Гость