Как вы понимаете утверждение "гены управляют строением молекул белка"

Биология
Как вы понимаете утверждение "гены управляют строением молекул белка"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ген - это участок молекулы ДНК, а в ДНК содержится вся информация о белках организма. Один ген = один белок!
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