Как вы понимаете высказывание немецкого писателя 19 века бертольда ауэрбаха только тот свободен кто самостоятельно мыслит и не повторяет чужих слов которых он не понимает
Обществознание
Как вы понимаете высказывание немецкого писателя 19 века бертольда ауэрбаха только тот свободен кто самостоятельно мыслит и не повторяет чужих слов которых он не понимает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается что человек размышляет, маслит Сам, не зависит от других, а тот кто повторяет чужие непонятные слова лишь дальше путается и ничего вразумительного сказать не может. Даже развить тему в разрезе своего мнения, а не чужого, ему не дано
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