Обществознание обсудите причины и следствия действия подобного механизма

Обществознание
Обществознание обсудите причины и следствия действия подобного механизма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начнем # следствие в логике — вывод, заключение, суждение, выведенное из других суждений # следствие в разных областях знания — действие (результат, последствие) какой-либо причины Причина — (греч. αιτία, лат. causa, нем. Ursache) — 1)основание, предлог для каких-нибудь действий Пример: Уважительная п. Смеяться без причины. По причине того, по той причине что, союз (книжн. ) — из-за того что. 2_явление, вызывающее, обусловливающее возникновение другого явления Я...понятно..объясняю?!) 
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