Почему часто пожары возникают в общественных местах , массового скопления?
Окружающий мир
Почему часто пожары возникают в общественных местах , массового скопления?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что люди курят восновном из за этого
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