Почему часто пожары возникают в общественных местах , массового скопления?

Окружающий мир
Почему часто пожары возникают в общественных местах , массового скопления?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что люди курят восновном из за этого  
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