Как выписать пять слов с непроверенным. согласным

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Как выписать пять слов с непроверенным. согласным
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Автор: Гость
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Гость:
Нужно придумать пять слов с непроверенным. согласным    выписать их и всё просто
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