No 45. Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы. Знаменитый полководец совершил по??тупок, память о котором сохранилась в кралатом выражении.
История
No 45. Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы. Знаменитый полководец совершил по??тупок, память о котором сохранилась в кралатом выражении.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суворов : пуля д*(у)ра , штык молодец
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