No 45. Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы. Знаменитый полководец совершил по??тупок, память о котором сохранилась в кралатом выражении.

История

No 45. Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы. Знаменитый полководец совершил по??тупок, память о котором сохранилась в кралатом выражении.

Автор: Гость