Прямоугольник со сторонами 55 см и 1010 см разрезали на два квадрата. Чему равна сумм?? периметров получившихся квадратов? Дайте ответ в сантиметрах.
Математика
Прямоугольник со сторонами 55 см и 1010 см разрезали на два квадрата. Чему равна сумм?? периметров получившихся квадратов? Дайте ответ в сантиметрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 110 см, то 55*8=440см, если 1010 - то же самое, только там еще останется
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