Устраните противоречия в логических рядах (удалите лишний элемент). а) «Русская Правда», Судебник 1497 г., Судебник 1550 г., «Слово о законе и благодати», Указ о холопах 1597 г; б) Иван Калита, Дмитрий Донской, Иван Красный, ...

История

Устраните противоречия в логических рядах (удалите лишний элемент). а) «Русская Правда», Судебник 1497 г., Судебник 1550 г., «Слово о законе и благодати», Указ о холопах 1597 г; б) Иван Калита, Дмитрий Донской, Иван Красный, Василий Темный, Иван Грозный.

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