Дайте ответ на высказывание Настояшия ответственость бывает только личной.Челов??к краснеет один Ф.Искандер

Обществознание
Дайте ответ на высказывание Настояшия ответственость бывает только личной.Челов??к краснеет один Ф.Искандер
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настоящия ответсвенность бывает только линой, т.к каждый ччеловек должен сам отвечать за свой тот или иной поступок. Часто в своих проблемах или неудачах люди пытаются обвинить кого то другого, говоря, что только из-за этого человека я овершил ошибку и т.д.Признавать свои ошибки хоть и тяжело, но это просто необходимо, если этого человек не делает, то к нему остальные массы начинают относиться принебрежительно, перестают ему верить и т.д.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Какие права,обязанности и функции у Путина?
Ответить
Русский язык
2. Придумать предложения, употребив в качестве простых и состав­ных глагольных ск??зуемых следующие глаголы в форме единственного или множественног...
Ответить
Русский язык
Слова-биография, векша, факс, километр, архаизм, лапоть, светлица, приказчик, банан, грузовик, баять, диаметр, орфография, кафтан, леваш, юрта, фон...
Ответить
Биология
Какие признаки у растений проявляются при недостатке элементов питания : железо , фосфор , азод , бор ?
Ответить
Математика
Корень 6 степени из 4 умножить на корень степени 3 из -4
Ответить