Дайте ответ на высказывание Настояшия ответственость бывает только личной.Челов??к краснеет один Ф.Искандер
Обществознание
Дайте ответ на высказывание Настояшия ответственость бывает только личной.Челов??к краснеет один Ф.Искандер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настоящия ответсвенность бывает только линой, т.к каждый ччеловек должен сам отвечать за свой тот или иной поступок. Часто в своих проблемах или неудачах люди пытаются обвинить кого то другого, говоря, что только из-за этого человека я овершил ошибку и т.д.Признавать свои ошибки хоть и тяжело, но это просто необходимо, если этого человек не делает, то к нему остальные массы начинают относиться принебрежительно, перестают ему верить и т.д.
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