2. Придумать предложения, употребив в качестве простых и составных глагольных ск??зуемых следующие глаголы в форме единственного или множественного числа. (Можно определить вид, спряжение и переходность глаголов.) Колыхаться, ...
Русский язык
2. Придумать предложения, употребив в качестве простых и составных глагольных ск??зуемых следующие глаголы в форме единственного или множественного числа. (Можно определить вид, спряжение и переходность глаголов.) Колыхаться, лепетать, колоть, гнать, бороться, распилить, выкатить, отклеиться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дрова надо выкатить НЕСОВ.В 2СПР., затем распилить СОВ.В. 2СПР., потом дрова надо долго колоть НЕСОВ.В.1.СПР. С ленью надо бороться НЕСОВ.В. 1СПР., гнать НЕСОВ.В.2 СПР. ее от себя, а не лепетать НЕСОВ.В. 1СПР. Если обои будут колыхаться НЕСОВ.В. 1 СПР., они могут отклеиться СОВ.В. 2СПР
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