Гость: Гость:

Дрова надо выкатить НЕСОВ.В 2СПР., затем распилить СОВ.В. 2СПР., потом дрова надо долго колоть НЕСОВ.В.1.СПР. С ленью надо бороться НЕСОВ.В. 1СПР., гнать НЕСОВ.В.2 СПР. ее от себя, а не лепетать НЕСОВ.В. 1СПР. Если обои будут колыхаться НЕСОВ.В. 1 СПР., они могут отклеиться СОВ.В. 2СПР